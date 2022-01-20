O Ses Türkiye finali ne zaman? 2022 O Ses Türkiye yarı finalistleri kim, final tarihi belli oldu mu?

O Ses Türkiye'de yarı finalistlerin belli olmasının ardından artık sonlara doğru gelinmekte. O Ses Türkiye finali ne zaman? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Şampiyon olmak için son performanslarını sergileyecek olan yarışmacılar kadar birbirinden ünlü jüriler ve ekran başındaki izleyenler de şampiyonun kim olacağını merak ediyorlar. Peki O Ses Türkiye final ne zaman, hangi gün? İşte 2021 O Ses Türkiye yarı final ve final tarihleri...