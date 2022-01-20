O Ses Türkiye finali ne zaman? 2022 O Ses Türkiye yarı finalistleri kim, final tarihi belli oldu mu?
O Ses Türkiye'de yarı finalistlerin belli olmasının ardından artık sonlara doğru gelinmekte. O Ses Türkiye finali ne zaman? sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Şampiyon olmak için son performanslarını sergileyecek olan yarışmacılar kadar birbirinden ünlü jüriler ve ekran başındaki izleyenler de şampiyonun kim olacağını merak ediyorlar. Peki O Ses Türkiye final ne zaman, hangi gün? İşte 2021 O Ses Türkiye yarı final ve final tarihleri...
O Ses Türkiye finali ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. O Ses Türkiye yarışmasında sona yaklaşırken Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu yarışmada finalistler bu akşam belli olacak. Peki, O Ses yarı finalistleri kim?
O SES TÜRKİYE YARI FİNALİSTLERİ
Beyazıt Öztürk'ün takımı; Şevval Ekiz, Ecem Buse Alaçam, Baran Turan, Mert Yenihayat,
Ebru Gündeş'in takımı; Recep Ozan Keskin/ Doğukan Kutlu/ Emre Özgünsür/ Wafa/ Mustafa Açıkgöz/ Burak Siner,
Murat Boz'un takımı; Ayça İdil Günel/ Sıla Çuhadaroğlu/ Şeyma Bayraktar/ Selçuk Erkalaycıoğlu,
Oğuzhan Koç'un takımı: Doğam Cem/ Serra Kankaya/ Şenay Melek Kaya/ Mustafa Örs gibi güçlü sesler bulunuyor.
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye yarı finali 20 Ocak Perşembe yani bu akşam saat 20:00'da TV8 ekranlarında olacak. Sonrasında ise finale yükselen adaylarla yarın (21 Ocak Cuma) günü final yapılacak.