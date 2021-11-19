O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

İngiliz ekibi Hull City'yi satın alacağı yönündeki iddialara açıklık getiren Ilıcalı, "Gidişat olumlu. Hull City'i bir İnter veya bir Manchester United yapma hayalim var. Bunun dışında Türk futbolcuları ve antrenörleri de burada en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı iddia edilmişti.

Bu iddiaya yanıt veren Ilıcalı, "Delinin biri kuyuya taş atıyor kırk akıllı çıkaramıyor. Jürimden aşırı mutluyum, programı da severek yapıyorum." dedi.

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Ilıcalı, "Hadise ile O Ses Türkiye Rap'te birlikteyiz zaten" ifadelerini kullandı.