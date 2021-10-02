O Ses Türkiye canlı izle! TV8 O Ses Türkiye yeni sezon bu akşam saat kaçta? O Ses Türkiye canlı yayın! - Haberler
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O Ses Türkiye canlı izle! TV8 O Ses Türkiye yeni sezon bu akşam saat kaçta? O Ses Türkiye canlı yayın!

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O Ses Türkiye canlı izle! TV8 O Ses Türkiye yeni sezon bu akşam saat kaçta? O Ses Türkiye canlı yayın!

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan O Ses Türkiye, yeni sezonuyla bu akşam TV8'de başlayacak. Geniş izleyici kitlesiyle büyük beğeni toplayan O Ses Türkiye canlı izle! TV8 O Ses Türkiye yeni sezon bu akşam saat kaçta? O Ses Türkiye canlı yayın! başlıklarını sizler için derledik. Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in jüri koltuğunda yer aldığı O Ses Türkiye 2021 canlı izleme linki!

TV8 O Ses Türkiye yeni sezon bu akşam saat kaçta? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken yeni jüri kadrosu da Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla ortaya çıkmış oldu.O Ses Türkiye canlı yayın! O Ses Türkiye canlı izle! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021 O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı.

O SES TÜRKİYE CANLI İZLE

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