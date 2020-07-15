O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye jüri üyeleri kim? Survivor'un final yapmasının ardından sevilen yarışma O Ses Türkiye için de geri sayım başlamış oldu. Dört jüri üyesinin yer alacağı yarışmada birbirinden başarılı sesler kıyasıya mücadele edecek. Peki, O Ses Türkiye jürisinde kimler var?

Acun Ilıcalı'nın, TV8'de yayımlanan Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasını tamamlamasıyla birlikte diğer yarışmalar için de başvuru süreci başlamış oldu. 2020 O Ses Türkiye sezonunda Seda Sayan'ın takımında çıkan şampiyonun ardından jüride bu yıl yeni isimler yer alacak.

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Her sezon yeni isimler, yeni maceralar ile ekrana gelen O Ses Türkiye'de, 2020 yılında Seda Sayan'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran şampiyon olmuştu. Yeni döneme farklı jüri kadrosuyla giriş yapacak olan O Ses Türkiye'de, Seda Sayan'ın yerinde eski jüri üyesi Ebru Gündeş bulunacak. Diğer yandan Beyazıt Öztürk, Murta Boz ve Hadise jüri olarak yarışmaya devam edecekler.

O SES TÜRKİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seslerine güvenen adayların O Ses Türkiye'de yarışabilmek adına www.tv8basvuru.com adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Koronavirüs salgını nedeniyle de videolu başvurular geçerli olacak.

O SES TÜRKİYE BAŞVURUSU...