O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine gelecek isim belli oldu
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O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine gelecek isim belli oldu

O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine gelecek isim belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hadise'nin ayrılacağı 'O Ses Türkiye' jüri koltuğu için Acun Ilıcalı'nın Gülşen'le görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Ebru Gündeş olayları nedeniyle Hadise'nin gelecek yıl yarışmadan ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de olmayacağının açıklanmasından sonra yerine kimin geleceği merak konusuydu. O ismin Gülşen olduğu konuşuluyor. Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi. (Akşam)

O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine gelecek isim belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

Hadise, bu yılki O Ses Türkiye jürisinde yok! Acun Ilıcalı, sürpriz bir isimle görüşüyor
Hadise, bu yılki O Ses Türkiye jürisinde yok! Acun Ilıcalı, sürpriz bir isimle görüşüyor
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