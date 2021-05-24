O Ses Türkiye'den ayrılan Hadise'nin yerine gelecek isim belli oldu
Hadise'nin ayrılacağı 'O Ses Türkiye' jüri koltuğu için Acun Ilıcalı'nın Gülşen'le görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Ebru Gündeş olayları nedeniyle Hadise'nin gelecek yıl yarışmadan ayrılacağı ortaya çıkmıştı.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de olmayacağının açıklanmasından sonra yerine kimin geleceği merak konusuydu. O ismin Gülşen olduğu konuşuluyor. Gülşen'in Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi. (Akşam)
Kaynak: Snob Magazin