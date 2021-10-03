O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geldi! Sosyal medyada Hadise yorumları - Haberler Magazin
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O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geldi! Sosyal medyada Hadise yorumları

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O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geldi! Sosyal medyada Hadise yorumları

10 yıldır O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise yerine Ebru Gündeş getirildi. Hadise'yi jüri koltuğunda göremeyen izleyiciler O Ses Türkiye ilk bölümü sonrası sosyal medyada yorum yağdırdı.

O Ses Türkiye yeni sezona yeni jürisiyle başladı. Yeni sezon için eski jüri üyelerinden Ebru Gündeş ile anlaşan Acun Ilıcalı Hadise'yi ise jürilikten çıkardı. Hadise'yi jüri koltuğunda göremeyen izleyiciler O Ses Türkiye ilk bölümü sonrası sosyal medyada yorum yağdırdı. Hadise'nin hayranları "Hadise geri gelsin diyenler", "Nerdesin sultanım gözlerim seni arıyor", "Hadise'siz o ses tuzsuz ayran, çaysız simit, dikensiz gül gibi olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

"O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te." İfadelerini kullanmıştı.

İşte sosyal medyada yer alan Hadise yorumlarının bazıları:

O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geldi! Sosyal medyada Hadise yorumları

O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geldi! Sosyal medyada Hadise yorumları

O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geldi! Sosyal medyada Hadise yorumları

O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geldi! Sosyal medyada Hadise yorumları

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Haber: O Ses Türkiye'ye Ebru Gündeş geldi! Sosyal medyada Hadise yorumları - Haberler Magazin
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