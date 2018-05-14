O Ses Survivor Performansları Birleşme Partisi'ne Damga Vurdu
Survivor 2018'in Birleşme Partisi dün akşam yayınlanan bölümle ekranlara geldi. Adem Kılıççı'nın 'Fırat Türküsü' ise geceye damga vurdu.
Partiden önce duş alan yarışmacılar en şık kyafetlerini giyerek geceye katıldı. Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın jüri olduğu yarışmada finale çıkan isimler ve kazanan kim oldu?
"YENGEÇ KENDİNİ KESTİ"
Survivor All Star takımında yer alan Adem Kılıççı yarışmada 'Fırat Türküsü'nü söyledi. Adem Kılıççı'nın performansı hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. Adem'in performansından sonra Ümit Karan'ın 'Yengeç kendini kesti' demesi herkesi güldürdü. Yarışmada Adem performansıyla finale kalan 3 isimden biri oldu.
NAGİHAN'DAN MERAKLA BEKLENEN PERFORMANS
Geçtiğimiz yıllarda yapılan Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında performansı olay olan Nagihan, bu sene de en merak edilen isimler arasındaydı. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Nagihan Karadere 'Bebek' isimli şarkıyı seslendirdi.
MERVE AYDIN HERKESİ BÜYÜLEDİ
Survivor'da sesiyle dikkatleri çeken bir isim de Merve Aydın oldu. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Merve Aydın 'Saydım' isimli şarkıyı seslendirdi ve jüriden tam not aldı. Merve finale kalınca bir şarkı daha seslendirdi.
YARIŞMAYI KİM KAZANDI?
Tarık Sezer Orkestrası'nın eşlik ettiği yarışmacılar seslendirdikleri şarkıların ardından jüri tarafından değerlendirildi. Finale yükselen Merve, Adem ve Sema'dan Merve birinci oldu. Ödülü alan Merve bir dahaki yıl Survivor'a konuk olarak gitmeye hak kazandı.
ADALAR BİRLEŞMEYECEK
Survivor'da her sene gelenek haline gelen birleşme partisinde bu sene bir ilk yaşandı. Birleşme partisi sonrasında adaların birleşmeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı takımların ilerleyen dönemde birleşeceklerini, partiden sonra ise aynı şekilde ayrı yerlerde yaşamaya devam edeceklerini söyledi.
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Güzel Prodiksiyon gerçekten. Ama bu kadar da olmaz taraf göstermek. Bu yazıya iyi bakın yarışma sonunda bir arkadaş bunu demişti dersiniz. Ademi yapacak bu sene Şampiyon. Yıllardır izleyen herkes bunun böyle olacağını şimdiden çoktan anlamıştır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yarışmanın en iyi performansı Murat olduğu halde finale bile çıkmaması ilginç. Hatta Acun son yarışmacı Hakan Hatipoğlu diyerek Murat a şarkısıni bile söyletmeyecekti az kala. Pes.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çocuklar terbiyeli olunCevap Yaz Yayından Kaldır
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ahlaksız dizileri islemek yerine böyle programları izlemek daha keyifliCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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YOLDA Bİ CHP Lİ GÖRDÜM HEMEN KURANI ÇIKARIP YÜZÜNE TUTTUM, TISLAYARAK KAÇTI, VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞGEL BAKALIM BURAYA LA MUHAREM HAW HAW HAW HAWCevap Yaz 3 15 Yayından Kaldır