O Ses Survivor Performansları Birleşme Partisi'ne Damga Vurdu

Partiden önce duş alan yarışmacılar en şık kyafetlerini giyerek geceye katıldı. Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın jüri olduğu yarışmada finale çıkan isimler ve kazanan kim oldu?

"YENGEÇ KENDİNİ KESTİ"

Survivor All Star takımında yer alan Adem Kılıççı yarışmada 'Fırat Türküsü'nü söyledi. Adem Kılıççı'nın performansı hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. Adem'in performansından sonra Ümit Karan'ın 'Yengeç kendini kesti' demesi herkesi güldürdü. Yarışmada Adem performansıyla finale kalan 3 isimden biri oldu.

NAGİHAN'DAN MERAKLA BEKLENEN PERFORMANS

Geçtiğimiz yıllarda yapılan Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında performansı olay olan Nagihan, bu sene de en merak edilen isimler arasındaydı. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Nagihan Karadere 'Bebek' isimli şarkıyı seslendirdi.

MERVE AYDIN HERKESİ BÜYÜLEDİ

Survivor'da sesiyle dikkatleri çeken bir isim de Merve Aydın oldu. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Merve Aydın 'Saydım' isimli şarkıyı seslendirdi ve jüriden tam not aldı. Merve finale kalınca bir şarkı daha seslendirdi.

YARIŞMAYI KİM KAZANDI?

Tarık Sezer Orkestrası'nın eşlik ettiği yarışmacılar seslendirdikleri şarkıların ardından jüri tarafından değerlendirildi. Finale yükselen Merve, Adem ve Sema'dan Merve birinci oldu. Ödülü alan Merve bir dahaki yıl Survivor'a konuk olarak gitmeye hak kazandı.

ADALAR BİRLEŞMEYECEK

Survivor'da her sene gelenek haline gelen birleşme partisinde bu sene bir ilk yaşandı. Birleşme partisi sonrasında adaların birleşmeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı takımların ilerleyen dönemde birleşeceklerini, partiden sonra ise aynı şekilde ayrı yerlerde yaşamaya devam edeceklerini söyledi.