'O Ses Hollanda'nın yayını cinsel istismar tartışmaları nedeniyle durduruldu

Türkiye'de "O Ses Türkiye" adıyla yayınlanan yetenek yarışmasının Hollanda versiyonu olan " The Voice of Holland", kadın yarışmacılara yönelik cinsel istismar ve yetkiyi kötüye kullanma iddiaları üzerine, geçici olarak durduldu.

Yarışmanın orkestra şefi Jeroen Rietbergen, hakkındaki iddiaları kabul ederek, programdan ayrıldığını açıkladı, Yarışmada "şarkıcı koçu" olan Fas kökenli rapçi Ali B. hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Hollandalı ünlü yapım şirketi De Mol tarafından geliştirilen The Voice of Holland, 2010 yılından itibaren RTL kanalında yayınlanmaya başladı. Hollanda'da başarılı olan yarışma, The Voice adıyla ABD ve İngiltere başta olmak üzere yüzden fazla ülkede yayınlanmaya başlandı.

The Voice, Türkiye'de de "O Ses Türkiye" adıyla ekranlara geliyor.

Yarışmayla ilgili iddialar geçen yaz Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan bir programda gündeme geldi. Program sunucusu Tim Hofman, "yetenek yarışmasına katılan ve orada kabul edilemez şeyler yaşayan, gören ya da duyan kişilere" sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.

Bunun üzerine, şarkı yarışmasında "gücün kötüye kullanılmasına ve cinsel açıdan aşırı davranışlara maruz kalan ya da bunlara tanık olan" çok sayıda kişiden tepki geldi.

Orkestra şefi kabul etti

Kamu yayıncısı NOS'ta yayınlanan "Boos" adlı programın, bu iddialara ilişkin haberi, önümüzdeki hafta yayınlayacağını duyurması üzerine, orkestra şefi Jeroen Rietbergen, avukatı aracalığıyla bir açıklama yaptı.

Rietbergen, görevini kötüye kullandığının belirterek, derhal istifa edeceğini açıkladı. Rietbergen, yarışmaya katılan kadın şarkıcılarla, "cinsel nitelikte temas kurduğunu" itiraf ederek, "Asla yapmamam gereken şeyler yaptığım için bütün kadınlardan özür diliyorum" dedi.

Yarışmacı kadınlarla ilişkisinin "güç kullanımından çok, karşılıklı ve eşit olduğunu" savunan orkestra şefi, kadınların bu teması çok farklı deneyimlemiş olabileceğini çok geç farkettiğini öne sürdü.

Programın yaratıcısı John de Mol'un kızkardeşi Linda Mol ile birlikte olan Rietbergen, yarışmacılarla yaşadığı ilişki konusunda kız arkadaşını da bilgilendirdiğini ve bu nedenle bir süre ayrıldıklarını belirterek, davranışlarını değiştirmek için terapi gördüğünü anlattı.

Rietbergen'in açıklamalarının ardından, yarışmanın jüri üyelerinden rap şarkıcısı Ali B. de, sınır aşan cinsel davranışla suçlandı. Avukatı, Ali B. hakkında, cinsel istismar suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu doğruladı.

Ali B., iddiaları yalanladı ve asla konumunu kötüye kullanmadığını ve sınırı aşan cinsel davranışta bulunmadığını savundu.

Bu arada Hollanda'daki yarışmanın 2015 yılına kadar jüri üyeliğini yapan şarkıcı Marco Borstato hakkında da, eski bir çalışanın kızına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Savcılığa göre, bu iddiaların yarışma ile ilgisi yok.

Yarışmanın yayınlandığı RTL kanalı, sınırı cinsel istismar ve görevi kötüye kullanma iddiaları konusunda, bilgilerinin bulunmadığını bildirdi.

İddiaları "çok ciddi ve şok edici" olarak değerlendiren RTL kanalı, The Voice Of Holland adlı yarışmanın yeni sezon yayınının durdurulduğunu açıkladı. Kanal, iddialara ilişikin bağımsız bir soruşturma başlatılması için yapımcı şirket ile anlaştı.