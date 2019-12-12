O Ses "Derya" İnstitut français İzmir'de

12.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:41

20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek "O Ses Fransa" finalisti 'Derya Yıldırım' İzmirlilerle buluşacak. Türkiye'de ilk kez İnstitut français İzmir'de sahne alacak olan Derya Yıldırım, yeni yıl etkinlikleri çerçevesinde solo piyano eşliğinde seslendireceği Fransızca ve Türkçe şarkılarla misafirlere müzik ziyafeti yaşatacak.

Bir tutku hikayesi

Müziğe olan tutkusu Derya Yıldırım'ın tüm hayatına şekil verdi. Küçük yaşlarda özel piyano dersleriyle başlayan müzik serüveni, konservatuar eğitimi ile devam etti. Üniversite diplomasını mimarlık alanında alan Yıldırım, bu dönemde bile piyanodan ayrılmadı, hem çalmaya hem de çocuk öğrencilerine ders vermeye devam etti. 16 yaşındayken "O Ses Türkiye"ye katıldı ancak şansı yaver gitmedi. Pes etmeyip 2016 yılında "O Ses Fransa" yarışmasına katıldı, finale kalmayı başardı.

"Kendimi müzikte buldum"

Müziği bir hayat felsefesi, umut olarak tanımlayan Derya Yıldırım, küçüklüğünde evde elinde kumandayla şarkı söylediğini belirterek "O Ses Fransa benim dönüm noktam. Jürilerin hepsini döndürdüğüm o yarışma benim en büyük uğurum ve tecrübem oldu. Fransa ve Türkiye'de tanınmamı sağladı" dedi. Müzikle bağını hiç koparmadığını söyleyen Yıldırım "Ne yapmak istediğimi biliyorum, ben müzikte kendimi buldum. Bugün geldiğim noktada üç farklı dilde şarkı yazıp söylüyorum" diye konuştu.

"İzmirliler mest olacak"

Etkinlik hakkında konuşan İnstitut français İzmir Müdürü Caroline David "Biz İzmir'den aldığımız enerjiyi, düzenlediğimiz etkinliklerle İzmirlilere geri veriyoruz. İnanıyoruz ki bu ses kulakların pasını silecek, İzmirlileri mest edecek" dedi. Yeni Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konserin biletini 20 TL'ye Institut français İzmir gişesinden temin edilebilecek.

Kaynak: Bültenler