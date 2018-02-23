Adana'da Küçük Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Sapık 16 Mart'ta Adalet Önüne Çıkacak

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında en üst sınırdan olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İki ayrı suçtan hakkında dava açılan Keser, 16 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 10 Şubat'ta, bir düğünde 4.5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan Sedat Keser hakkında dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca sanık hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 45 yıl, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianameyi değerlendiren mahkeme, sanık Sedat Keser'in üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü deliller bulunması, salıverildiği takdirde delilleri etkileme olasılığının varlığı ve kaçma şüphesinin devam etmesini dikkate alarak Sedat Keser'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana dışındaki başka bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser'in, 16 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. - ADANA