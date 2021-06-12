O Roblox'un boynu altında kalsın!

Melis: Şu hayatta hiçbir şeyi kınamamak lazımmış, ben bu lafın önemini gerçek anlamda pandemide anladım.Gizem: Hayır olsun inşallah...Melis: Ben oğlumu Roblox'a kaptırdım Gizem! Gül gibi çocuğum bilgisayar oyunu bağımlısı oldu.

Melis: Şu hayatta hiçbir şeyi kınamamak lazımmış, ben bu lafın önemini gerçek anlamda pandemide anladım.

Gizem: Hayır olsun inşallah…

Melis: Ben oğlumu Roblox'a kaptırdım Gizem! Gül gibi çocuğum bilgisayar oyunu bağımlısı oldu. Benim ikizler bebekken büyük çocuğu olan anneler anlatırdı da "Amaan" derdim, "nasıl kaldıramıyorlar ki yani bilgisayar başından, abartıyorlar herhalde. İnsan çocuğuyla biraz ilgilenir". Pandemide uzaktan eğitim vesilesiyle ikisine de bilgisayar alınınca işler değişti. Bütün yıl evde can sıkıntısıyla oturan çocuğu oyunun başından kaldırmak mümkün olmadı. O boynu altında kalasıca Roblox, Deniz'den çok pas alamadı ama oğlumu büyüledi adeta...

Gizem: Roblox'u bilmiyorum henüz ama Masha ve Koca Ayı, efendime söyleyeyim Niloya, Coco Melon var bizde de. "Masha Masha" diyerek uyandığını biliyorum! Şimdi de tablet demeyi öğrendi! "Tabbit, tabbit" diye geziniyor ortalarda. Bir sınır konulması gerektiğinin farkındayım. Önümde senin gibi birçok örnek var. Herkes aynı şeyden şikayetçi ama uzman psikolog Oya Çanak'ın söylemiyle "Çocuklar modern mağaralarında sıkıştı kaldı". 3 yaşına kadar hiç ekran görmeyen çocuklar da var etrafımda ama biz yapamadık onu.

Melis: Geçen yaz böyle değildi, bahçede oynuyorlardı, ne olduysa bu kış oldu. Önce sınıf arkadaşlarıyla çevrimiçi oyun oynamaya başladı. "Okullar kapalı, çocuk en azından arkadaşlarıyla böyle sosyalleşsin" diye düşünüp ses çıkarmadım. Şimdi yaz geldi, bilgisayar başından kaldırıp sokağa gönderemiyorum. Ama azmettim, yapacağım. Göreceğiz bakalım Roblox mu yaman, ben mi!

Gizem: "Kalk bilgisayarın başından" demek, zorlamak ya da güzellikle anlatmak da çare olmuyor değil mi? Ekran başında oturduğu her dakika sana vicdan azabı olarak dönüyordur eminim…

Melis: Öyle tabii. Sonunda çocuk psikoloğuna danıştım. Bu kadar çok oyun oynamanın çocuğun sosyal yaşamına da, bilişsel becerilerine de zararı olduğunu net bir şekilde söyledi. Belli ki dengeyi bulmak şart.

Gizem: Kesinlikle ama nasıl?

Melis: 8 yaşında ikizleri olan uzman psikolojik danışman Şükran Başarır çocukları ekran başından kaldırmak için birkaç tüyo verdi.

EVE 'SURVİVOR' PARKURU KURUN

Psikolojik danışman Şükran Başarır

Her gün en az bir saat açık havaya çıkarın.

Küvette sulu oyunlar oynatın.

İlgisini çekebilecek farklı türlerde kitaplar alın.

Evde yastıklı, minderli, 'Survivor' oyun parkurları kurun.

Onu mutlu edecek cimnastik, resim, zeka oyunları gibi bir ilgi alanı seçmesini destekleyin.

Çocuğunuzu ev işlerine dahil edin.

"Kapat artık şu tableti" demek yerine olumlu cümlelerle ekranı kapatmasını sağlayın.

Programlar, uygulamalar ve oyunlar konusunda bilgi sahibi olun. Çocuğunuzun neyi, ne kadar bildiğini, nelere ilgi gösterdiğini ve arkadaş çevresinin nelerden bahsettiğini bilerek onunla düzenli sohbet edin.

Ekranlar düşmanımız değil, ekran kullanımının doğru yönetilirse pek çok faydası olabileceğini unutmayın.

Kaynak: Hürriyet