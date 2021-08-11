O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı
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O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı Bursa'da bir vatandaşın Tuzcu Baba türbesinde çektiği fotoğraf sonrası valilik harekete geçti.

O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı

BURSA - Bursa'da bir vatandaşın Tuzcu Baba türbesinde çektiği fotoğraf sonrası valilik harekete geçti. Kabrin etrafından kaldırılan kabin ve tabelalardan sonra tuvaletlerin de kaldırılma ihtimali esnafı üzdü.

Tuz Pazarı bölgesinde yer alan Tuzcu Baba'nın kabrinde çekilen fotoğrafın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, yetkilileri harekete geçirdi. Tuzpazarı Camiine gelen yetkililer, kabin ve tabelaları kaldırttı. Fatih Sultan Mehmed Han'ın fetih ordusunda bulunan ve gerçek ismi Halid Efendi olan Tuzcu Baba'ya ait olduğu iddia edilen mezarın umumi helaların hemen yanı başında olması, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Tuzpazarı Camii cemaati ve esnafın kullandığı helaların kapatılmaması gerektiğini belirten dükkan sahipleri ise, "Burası harabe haldeydi. Burayı bizler ve belediye derleyip toparladık. Görevlisi de buraya çiçek gibi bakıyor. Türbenin yanından geçenler dua ediyor. Yani burada bu tuvaletlerin bir zararı olduğunu düşünmüyoruz. Şikayet eden niye etmiş merak içerisindeyim" dedi.

O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı
O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı
O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı
O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı
O resim sonrası tabelalar indi, türbe yanındaki kabin kalktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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