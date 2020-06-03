O proje yıl sonuna uzatıldı
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O proje yıl sonuna uzatıldı

Sivas(İHA) – Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunmasının amaçlandığı 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesinin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

O proje yıl sonuna uzatıldı
03.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:52

Sivas(İHA) – Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunmasının amaçlandığı 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesinin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Sivas'ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında Sivas Belediyesi tarafından 4 Ekim 2019 tarihinde başlatılan 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' Projesi Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine ertelendi. Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyada çevre kirliliğin önlenmesi ve doğamızın korunması amaçlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Sivas Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü evlerinde bitkisel atık yağları biriktiren ev hanımlarının Sivas Belediyesine bağlı 444 58 44 numaralı Sivas Belediyesi çağrı merkezini araması üzerine evlerine giderek bitkisel atık yağlar evlerinden alınıyordu. Ancak Korono virüs nedeniyle alının tedbirler uyarınca atık yağların toplanması geçici bir süreyle durdurulmuştu. Proje 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sonlandırılması gerekirken Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu süre 31 Aralık 2020 tarihine ertelendi. Konu hakkında açıklama yapan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Hatırlayacağımız gibi 4 Ekim 2019 tarihinde 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' kampanyası başlatmıştık. ve bu süreçte olağanüstü bir durumla karşılaşarak pandemi sürecini yaşıyoruz. Son zamanlarda ise normalleşme sürecine giriyoruz ancak yine tedbiri elden bırakmamamız, maskemizi, sosyal mesafemizi, tokalaşmamızı biraz daha ertelememiz gerekiyor. Tabi bu süreçte atık yağlarımızı toplamamızın pandemi sürecine zarar vereceği düşüncesiyle geçici olarak atık yağlarımızı evlerden toplamama kararı aldık. Bu süre zarfında da Sivaslı ev hanımlarımızdan yoğun talep aldık. Normalde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sonlandıracağımız kampanyamızı Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma kararı aldık. Diğer yandan ev hanımlarımızdan özel olarak ricamız kampanyamıza başlarda olduğu gibi yoğun şekilde destek vermeleri ve bu yılın sonuna kadar da biriktirdikleri atık yağları belediyemizin 444 58 44 numaralı Sivas Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak görevli arkadaşlarımıza bilgi vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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