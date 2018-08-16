O Polis Hakkında Açıklama Geldi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir trafik polisinin kendisini ısıran köpeği beylik tabancıyla vurduğu iddialarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada polis memurunun yere yakın ateş ettiği ve ifadesi alınan tanıkların köpeğin öldüğünü bilmediği belirtildi. Bayraklı Soğukkuyu'da bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir trafik polisinin işe gitmek için otobüs beklediği sırada bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı, sonrasında da polis memurunun köpeği beylik tabancasıyla öldürdüğü iddiaları sebebiyle Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Polis memurunun ilk olarak havaya ateş açtığının altı çizilirken, şu açıklamalara yer verildi:

"İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun Polis Merkezi Amirliğinde alınan ifadesinde 16.08.2018 tarihinde sabah evden işe gitmek üzere ayrıldığını, Soğuksu mevkiinde bir sokak köpeği tarafından ısırıldığını ve köpeği korkutarak uzaklaştırmak amacıyla havaya ateş açtığını, köpeğin saldırısının devam etmesi üzerine öldürme ve yaralama katsı olmaksızın köpeğe yakın yere ateş ettiğini beyan etmiş, şikayetçilerin alınan ifadelerinde; polisi köpeğe ateş ederken görmediklerini ve köpeğin öldüğünü bilmediklerini beyan etmişlerdir. Görevli polis memuru sağlık kuruluşuna sevk edilmiş, düzenlenen doktor raporunda sağ bacağında köpek ısırığı olduğu anlaşılmış, konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

(İHA)