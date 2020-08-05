O patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada Beyrut'taki patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kameradaLübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama sırasında bir kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kameralara yansıdı.

Beyrut'taki patlamada kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kamerada

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama sırasında bir kilisede ayin yapan papazın kaçış anı kameralara yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiği, yaralı sayısının da 4 bini geçtiği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sırada Beyrut'ta bir kilisede yaşanan panik kameraya yansıdı. Papaz ayin yaptığı sırada ilk patlama meydana geliyor ve elektrikler kesiliyor. Ancak papaz ayine devam ediyor. İkinci patlamanın ardından kilisenin çatısı yıkılıyor ve papaz hızla kaçıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA