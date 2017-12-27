O Öğretmene Uzaklaştırma

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciye şiddet uygulama görüntüleri medyada yer alan kadın öğretmenin okuldan uzaklaştırıldığını açıkladı. Samsun'un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında yaşanan olayda, kadın öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Tekkeköy ilçesinde bir okulda gerçeklesen öğrenci darp olayı ile ilgili öğretmen hakkında soruşturma başlatılmış. Soruşturmanın selameti açısından öğretmen okulundan uzaklaştırılmıştır" denildi.



(İHA)