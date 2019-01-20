O Mücadele Olmamış Olsa Bugün Çok Farklı Şeyler Konuşulacaktı"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "O mücadele olmamış olsa, o kararlılık, o irade ortaya konulmamış olsa Türkiye'de belki bugün daha farklı şeyler konuşuluyor olacaktı." dedi.

Büyükataman, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin il başkanları adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bugün 2018 yılına damga vuran en önemli hadiselerden biri olan Zeytin Dalı Harekatı'nın seneidevriyesi olduğunu hatırlattı.

Harekatın büyük bir kararlılıkla yapıldığını söyleyen Büyükataman, "O mücadele olmamış olsa o kararlılık, o irade ortaya konulmamış olsa Türkiye'de belki bugün daha farklı şeyler konuşuluyor olacaktı." diye konuştu.

Tehlike henüz geçmiş değil

Hala tehlikenin geçmediğini vurgulayan Büyükataman, şöyle devam etti:

"O bölgede oluşturulmak istenen küresel çetelerin senaryoları her ne kadar hayat bulmamış olmakla birlikte hesaptan, tezgahtarlıktan o coğrafyadan eksik değil. ABD'nin takip ettiği üzere bölge üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Her gün binlerce tırla terör örgütünü adeta düzenli bir ordu haline dönüştürmek adına ortaya koymuş olduğu gayretlerde hiç eksik olmadı. Bugün ne olduysa birden bire bölgeden asker çekme kararını ifade ettiler. Fakat oyun içinde oyun olabileceği gerçeğinden hareketle bunu ihtiyatla karşılamak durumundayız. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yakinen takip etmek, ihtiyatlı bu adımları karşılamak, bu anlamda bir kuşkuya sebebiyet verebilecek düzenlemeler söz konusu olmuş olması halinde mutlaka kararlılıkla adım atılması gerektiğini hatırdan uzak tutmamak icap ediyor."

"15 Temmuz bir milattır"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine işaret eden Büyükataman, Türkiye'de hiçbir şeyin 15 Temmuz öncesi gibi olmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti devleti uçurumun kenarından dönmüştür. Aziz milletimizin cesareti sayesinde büyük bir bela def edilmiştir. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmayan ölçüde hissedilen bir beka sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışını, siyasetini merkezine alan Türk milliyetçileri gelişen ve değişen bu şartlar karşısında önceliklerini bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalmıştır, bu ihtiyacı hissetmiştir. O nedenledir ki AK Parti ile olan hesaplarını ötelemiştir. 'Dün söylediklerinizden vaz mı geçtiniz, dün söyledikleriniz yanlıştı bugünküler mi doğru?' diyenler var ya onlara bir kez daha hatırlatmak isteriz ki biz Türk milliyetçileri olarak inanmadığımız hiçbir hususu dile getirmedik. İnanarak ifade ettiğimiz her şeyin arkasındayız."

Büyükataman, bedeli neye mal olursa olsun, sonuna kadar durmasını da bilen bir hareketin mensupları olarak bugünlere geldiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin 15 Temmuz'a kadar tek başına iktidar olduğu 16 yıllık dönem sürecinde eksik,yanlış bulduğumuz her icraatını inanarak tenkit ettik. Körü körüne tenkit etmedik. Zaman zaman doğru olduğuna inandıklarımızı da önlerine koymaya, yol göstermeye de sorumlu siyaset anlayışımızın icabı gayret içinde bulunduk. O itibarla dün söylediklerimiz inanarak söylediklerimizdir. Bugün ortaya koyduğumuz tavır da inandıklarımızın, inancımızın, Türkiye'ye olan sevdamızın gereği olan tavırlardır. O itibarla MHP'nin duruşunu doğru anlamlandırmak, doğru okumak için sap ile samanı, elma ile armudu karıştırmamak lazım."

Kaynak: AA