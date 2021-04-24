O kuaför Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
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O kuaför Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

O kuaför Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ (İHA) – Temsil ettiği yarışmalarda elde ettiği dereceler ile dikkat çeken kuaför Yusuf Aydın, Roma'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.

KOCAELİ (İHA) – Temsil ettiği yarışmalarda elde ettiği dereceler ile dikkat çeken kuaför Yusuf Aydın, Roma'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.

En son Arnavutluk Tiran'da katıldığı yarışmada en iyi saç tasarım ödülünü kazanan kuaför Yusuf Aydın'ın hedefi İtalya'nın Roma kentindeki yarışmada birincilik kazanmak. RRoma'da düzenlenecek yarışmaya sıkı hazırlandığını ifade eden Aydın, "2019'da Ukrayna'nın Kiev şehrinde dünya kuaförler yarışmasına Türkiye'yi temsilen 30 kişi katıldık. Türkiye'den, 17 ülkeden, yüzden fazla kuaför yarışmaya katıldı. 17 ülke arasında en iyi saç tasarımı ve en iyi koreografi de 'Euro Cup Türkiye' ekibi olarak dünya üçüncüsü olduk. Tabi başarılara doyamadık.

Arnavutluk'ta 'Dünya Kuaförler Yarışması'na katıldık. Sposa kategorisinde birincilik,Oldscholl kategorisinde üçüncülük, Razor fade kategorisinde üçüncülük, Freestyle kategorisinde üçüncülük, tasarım ve dizayn ödülü, ülke şhow ve yarışmalarında ikincilik olmak üzere 5 ayrı dalda ülkemize kupaları getirmeyi başardık. Haziranda İtalya'nın Roma kentindeki yarışmaya katılacağız. Hedefimiz dünya birinciliğidir" dedi.

Amacının sadece kendini geliştirmek değil, genç arkadaşlara örnek olmak olduğunu ifade eden Aydın, "Umarım arkamızdan gelen yeni nesil de bizim gibi mesleğini severek heyecanlı bir şekilde mesleğini severek bu işlere adım atar" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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