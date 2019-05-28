O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında, kitapta yer alan ve 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle, TCK'nın 226'ıncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK'nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

AİLE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı basın açıklamasında, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 yılı olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. Bakanlık olarak kitabın yazarı ile basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin TCK'nın 226'ncı maddesine aykırılık tes¸kil ettigˆi gerekçesiyle yazar, basım ve dagˆıtımını yapan kis¸iler hakkında gerekli yasal is¸lemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çoçuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Söz konusu kitaptaki ifadeler, sosyal medyada da tepki gördü. Ünlü sanatçı Şener Şen Twitter hesabında "Zümrüt Apartmanı'nı yazan, basan, dağıtan aynı zamanda okuyan da pedofili suçuna ortaktır. Bu kafalar oldukça 'Ecrin bebek' vakaları çoğalacaktır. Yazık ülkeme çok yazık" yazarak tepkisini dile getirdi.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,

Kaynak: DHA