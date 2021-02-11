'O kaşlarını aldır be Gülben' Merve Dizdar gelen yorumlara sitem etti...
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'O kaşlarını aldır be Gülben' Merve Dizdar gelen yorumlara sitem etti...

11.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:36
'O kaşlarını aldır be Gülben' Merve Dizdar gelen yorumlara sitem etti...

Merak edilenlerini anlatan Dizdar, oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini söyledi.

Merak edilenlerini anlatan Dizdar, oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini söyledi. İşte Merve Dizdar'ın açıklamalarından satır başları…

 "Babamlar beni hentbola gönderdiler. Hiç beğenmedim. Basketbola gönderdiler git gel git gel öleceğim sıkıntıdan o da olmuyor. Çocuk korusuna girdim, içim kıyıldı. Şarkı söylemekten hala hoşlanmıyorum. Şarkı söylerken yüzün bir tuhaf oluyor ya dışardan kendime baktığımda böyle olsun istemedim. Sonra tiyatroya gönderdiler. 'Tamam' dedim burası galiba. Rol yapmak hoşuma gitti."

Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastası bir kadını canlandıran Merve Dizdar, normal hayatta da titiz olduğunu açıkladı. Dizdar, "Benim annemde çok titizdir. Kendimi çok zor düzelttim. İzmir'e gidiyorum. Metroya bindim. Bavulumu trene yerleştirdim. Üstende de çocuk oturuyor. Ayaklarını sallıyor. Bavula değdi değecek. O salladıkça ben titremeye başladım. Bütün yol mahvoldum. Sonra kalktım o bavulu sildim." şeklinde konuştu.

"Sosyal medyadan hiç linçe uğradın mı?" sorusuna da cevap veren Dizdar "Dişlerini yaptırsana" diye yorumlar geliyor. Bunları ben yaptırmasını bilmiyor muyum? Bu dişlerimin farkındayım. Dişim çürük değil. Gayet memnunum. ya da "bravo estetik yaptırma, o kaşlarını aldır be Gülben" diyorlar. Sürekli bir müdahale var. Bunu linç olarak algılamıyorum. Görüyorum kaşlarımı, dişlerimi. Bunu yapmasınlar. Her rolü inci gibi dişle oynayamam." diye yanıt verdi.

Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile evli olan Merve Dizdar, "Aynı meslekten olmak ilişkide sorun yaşatıyor mu?" sorusuna "Oyuncu olan biri ile de birlikte oldum oyuncu olmayanla da. Oyuncu olamayan ile anlaşamıyorum.  Aynı dili konuşamıyoruz. Hatta Gürhan iyi ki oyuncu diyorum. Güvendiğim üç beş insan var, Gürhan da onlardan biri. Benim için durum böyle başkası için bir şey diyemem" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Hürriyet

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