O kargocunun işine son verildi O kargocunun işine son verildi Bursa'da kargoları basket gibi kamyona atan PTT çalışanının iş akdi görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sona erdirildi.

O kargocunun işine son verildi

BURSA - Bursa'da kargoları basket gibi kamyona atan PTT çalışanının iş akdi görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sona erdirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde PTT Kargo çalışanının kolileri "basket atar" gibi kamyona fırlatması tepkiye yol açtı. Kargoda görevli bir kişinin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri "basket atar gibi" fırlatarak attığı o anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı. Sosyal medyada "kargocudan müthiş üçlükler" olarak yayılan görüntülerin altına yorum yapan vatandaşlar isyan etti.

"Yüzde 20'si kırık geliyor"

Kargo mağdurlarından Sercan Yüksek, "Ben e-ticaret işi ile uğraşan esnafım. Biz gönderilerimizi kargo firmaları ile gönderiyoruz. Günlük 100-150 kargo gönderiyoruz ama yüzde 20'si kırık teslim ediliyor ve geri geliyor. Mağduriyetimiz büyüktür. Her gün zarar ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan korona virüs sebebiyle daha çok evlerinden internet üzerinden alışveriş yapan çok sayıda vatandaşın satın aldığı ürünün zarar gördüğü için iade edilmek istendiği, kargo firmalarının iade ürünü kabul edecek şubelerdeki yoğunluğu bahane ederek, zarar gören ürünü geri almadığı, bu sebeple iade süresi geçen bir çok ürünün de vatandaşların elinde kaldığı; binlerce insanın pandemi sürecinde bu şekilde mağdur olduğu iddia edildi.

Kargoları zarar gördüğü için PTT Kargo hakkında şikayette bulunan vatandaşlar sosyal medyada yayılan görüntülerin altına yorum yazıp isyan etti.

Firma hakkında şikayet var isimli platformda vatandaşların mağduriyetlerini anlattığı çok sayıda şikayet konusu olduğu da dikkat çekti.

Öte yandan görüntülerin medyada yer almasının ardından PTT Genel Müdürlüğü kargoları fırlatan Hüseyin Taner Ö.'nün işine son verdi.

Kaynak: İHA