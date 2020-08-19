O kahramanların ailesi evini İHA'ya açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

O kahramanların ailesi evini İHA'ya açtı

Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde gösterdikleri davranışlar tüm Türkiye'de gönüllere taht kuran sosyal deneyin kahramanlarından Burhan Karadaban'ın ailesi kapılarını İHA'ya açtı.

O kahramanların ailesi evini İHA'ya açtı
19.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:05

Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde gösterdikleri davranışlar tüm Türkiye'de gönüllere taht kuran sosyal deneyin kahramanlarından Burhan Karadaban'ın ailesi kapılarını İHA'ya açtı. Amca Hatip Karadaban, "Ben inanıyorum ki bütün çocuklar böyledirler. Ama önemli olan sonraki aşamalarda o temizliklerini koruyabilmeleridir" dedi.

Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde verdikleri tepkiyle Türkiye'de gönüllere taht kuran çocuklardan Burhan Karaduman'ın ailesi evinin kapısını İHA'ya açarak yaşanan olaydan duydukları mutluluğu ve çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini açıkladı. Aile, amaçlarının çocuklarının vatana, millette hayırla evlat olmalarını ve aslında tüm çocukların böyle temiz yürekli olduklarını ifade etti.

"Bölgemizin halkı hepsi böyle, gerekeni yapmışlar"

Burhan Karadaban'ın amca Hatip Karadaban, öncelikle çok duygulandığını, hatta ilk izlediğinde yeğenini tanımadığını belirtti. Amca Karadaban, "Altına da yazdım, bizim halkımız misafirperverdir, yabancıyı sever. Darda kalmışları sever, gerekeni yapmışlardır. Helal olsun size çocuklar, hepinizin gözlerinden öperim diye yorum yazmıştım. Sonradan baktım ki yeğenimdir daha çok duygulandım. Çocuklar aslında çok temiz insanlar. Çocuklar yalanı bilmezler, dedikoduyu bilmezler, saftırlar, temiz yüreklidirler. Ben inanıyorum ki bütün çocuklar böyledirler. Ama önemli olan sonraki aşamalarda o temizliklerini koruyabilmeleridir. Başkasına karşı, doğaya karşı, vatanına, milletine karşı, her şeyden önce insan olacak. Biz babamızdan böyle gördük. Diyarbakır halkı hepsi böyle. Daha doğrusu bizim bölgemizin halkı hepsi böyle. Çocuk sokakta büyürse sonu ya cezaevi olur, ya toprak olur. Çok özür dilerim, soytarı olur. Ama orada durmuştur, akşama kadar para kazanmasa bile, hayatın ne kadar zor olduğunu öğrenir. Ona göre annesini, babasını daha iyi anlar. Bizim dediklerimiz daha yapar. Şehir dışına ilk sefer çıkacak heyecanı var. Amcası olarak ben onun okul okumasını isterdim. Ama olmayınca da olmuyor. Diyor ben okuyamıyorum. Okumayınca babasına yardım ediyor. Babası ortopedik engelli. Tek başına bir şeyler yapamıyor. Ama Burhan ona yardımcı oluyor. İnşallah bu ahlakıyla devam eder. Bence bu kadar abartılmaması lazım. Zaten çocuklarımız böyle. Medyaya çıkmış diye değil. Orada gerekeni yapıyorlar. Biz, evlatlarımızı böyle yetiştiriyoruz" dedi.

"Oğlum keşke okusaydı"

Baba Günay Karadaban ise simit, su sattıklarını, oğlunun kendisine bu şekilde destek çıktığını dile getirdi. Baba Karadaban, "Bana destek çıkıyor. İyi ki böyle bir evladım var, çok şükür. Okumadı, keşke okusaydı. Ben dedim oku. Ama bu Sur olaylarında buralar karıştı. Gittik 3 ay bir yerde, 5 ay başka yerde kaldık. Sonra okula gitti, öğretmeni beni çağırdı. Bu çocuğun hevesi artık kalmadığını söyledi" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak Ekonomi
Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 471 liradan işlem görüyor
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Kadıköy'deki hırsız bu sefer de yaşlı adamın cüzdanını çalmak isterken kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı! Çok sayıda bomba ve silah ele geçirildi
Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı! Çok sayıda bomba ve silah ele geçirildi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven İrem Derici Selami Şahin İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: O kahramanların ailesi evini İHA'ya açtı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 12:13:20. #1.14#
title