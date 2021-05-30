Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
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Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | 3. Sayfa

Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu.

Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir çay bahçesinde taşkınlık çıkardığı iddiasıyla kendisini uyaran kişiyi tehdit etmekten yargılanan Gülcan Ç'ye 3 ay 22 gün hapis, 'hakaret ve kasten yaralama' suçundan ise 3 bin 260 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, Gülcan Ç. iddiaya göre, çay bahçesindeki masayı devirerek taşkınlık çıkarmış, kendisini uyaran garsonlara hakaret edip tokat attıktan sonra küllük ve bardak fırlatmıştı.

Olay yerine gelen ekipler Gülcan Ç'yi gözaltına almış, garsonlardan Yaşar Y'de hastaneden rapor alarak suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma sonunda Gülcan Ç., hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açıldı.

Kahramanmaraş Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Gülcan Ç.'yi tehdit suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezasına ve 'hakaret ve kasten yaralama' suçundan ise 3 bin 260 lira adil para cezasına çarptırıldı.

Bir dönem Türkiye'nin gündemi olmuştu

Gülcan Ç., korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı için de farklı tarihlerde gündeme gelmişti. 10 Aralık 2020 yılından Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'nda maskesiz gezerken kendisini uyaran polis ekiplerine tepki göstermiş, kendisinden kimlik isteyen polislere de 'Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarmıştı.

Gülcan Ç., 12 Ocak 2021'de ise, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine maskesiz girmiş, çalışanların uyarısı üzerine maskesini çenesinin altına takmıştı. Gülcan Ç., tekrar uyarılması üzerine 'takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim ikinciyi yazmaları sıkar' diyerek olay çıkarmıştı.

Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çay bahçesinde taşkınlık çıkarıp tehditler savurmuştu... O kadın 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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