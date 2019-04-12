O İntihara Kalkıştı, Düşebileceği Yerde Otomobil Telaşı Yaşandı

ADANA'da iddiaya göre borçları nedeniyle kendisini bıçaklayıp, ardından 5 katlı binanın çatısına çıkan Uğurhan K., intihar girişiminde bulundu. Binanın altında otomobili olan kadın, Uğurhan K.'nın aracının üzerine düşme ihtimaline karşı telaşa kapıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında meydana geldi. İddiaya göre, Uğurhan K. borçları nedeniyle önce kendisini karnından bıçakladı ardında 5 katlı binanın en üst katına çıkıp korkuluk demirlerine asılarak intihara kalkıştı. Olayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Uğurhan K.'nın düşebileceği noktaya trambolin açarken, aynı noktada otomobili bulunan bir kadın, telaşa kapıldı. Kadının otomobili, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

'AĞABEY NE YAPIYORSUN?'

Olay yerine gelen Uğurhan K.'nın kız kardeşi olduğunu belirten kişi, "Ağabey ne yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Uğurhan K.'nın bulunduğu çatıya çıkan yakınları intihar girişiminden vazgeçmesini istedi. Yaklaşık 1.5 saat boyunca korkuluk demirlerine asılı kalan Uğurhan K., ikna oldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Uğurhan K., tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

- Adana

Kaynak: DHA