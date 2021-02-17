O iddialar sonrası Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan ilk açıklama geldi
17.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:14
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmaması tartışma yaratmıştı. Şahin'in menajeri ayrılık iddialarını yalanlamıştı. Cedi Osman'dan gecikmeli 14 Şubat paylaşımı geldi. İşte Ünlü basketbolcunun o açıklaması...
Basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru S¸ahin'in bu karesini, "Ruhumu buldugˆum yer burası. Yani evde oldugˆumu biliyorum..." notuyla paylas¸tı.& ;
Cedi Osman'ın bu paylaşımı kısa sürede 70 binden fazla beğeni ve 3 binden fazla yorum aldı.
Kaynak: Snob Magazin