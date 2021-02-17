O iddialar sonrası Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan ilk açıklama geldi
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O iddialar sonrası Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan ilk açıklama geldi

17.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:14
O iddialar sonrası Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman'dan ilk açıklama geldi

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmaması tartışma yaratmıştı. Şahin'in menajeri ayrılık iddialarını yalanlamıştı. Cedi Osman'dan gecikmeli 14 Şubat paylaşımı geldi. İşte Ünlü basketbolcunun o açıklaması...


Basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru S¸ahin'in bu karesini, "Ruhumu buldugˆum yer burası. Yani evde oldugˆumu biliyorum..." notuyla paylas¸tı.& ;

Cedi Osman'ın bu paylaşımı kısa sürede 70 binden fazla beğeni ve 3 binden fazla yorum aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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