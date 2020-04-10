O hastalarda virüse bağlı ölüm riski 2-3 kat daha fazla görülüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› O hastalarda virüse bağlı ölüm riski 2-3 kat daha fazla görülüyor - Haberler
Koronavirüs, Güncel

O hastalarda virüse bağlı ölüm riski 2-3 kat daha fazla görülüyor

Covid-19 hastaları arasında hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığı olanlar, toplumun geneline göre 2-3 kat daha yüksek ölüm riski ile karşı karşıya kalıyor.

10.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:05
O hastalarda virüse bağlı ölüm riski 2-3 kat daha fazla görülüyor

Covid-19 hastaları arasında hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığı olanlar, toplumun geneline göre 2-3 kat daha yüksek ölüm riski ile karşı karşıya kalıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını toplum sağlını tehdit etmeye devam ederken yaşlılar ile diyabetes mellitus, hipertansiyon, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, organ nakli gibi eşlik eden tıbbi durum ve rahatsızlıkları olan bireyler daha fazla risk altında bulunuyor. Hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığı olan Covid-19 hastaları ise toplumun geneline göre 2-3 kat daha yüksek ölüm riski ile karşı karşıya kalıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Altok, yaşlılar ile diyabetes mellitus, hipertansiyon, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, organ nakli gibi eşlik eden tıbbi durum ve rahatsızlıkları olan bireylerin Covid-19 enfeksiyonu açısından daha fazla risk altında olduklarını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gerektiren daha ağır tablolarla karşılaşabileceklerini belirtti.

Güncel bilgilere göre hipertansiyonu olan yaşlı insanların Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma ve hastalığı şiddetli geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyen Altok, "Covid-19 hastaları arasında hipertansiyon, diyabet veya kalp hastalığı olanlar, toplumun geneline göre 2-3 kat daha yüksek ölüm riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar" dedi.

Covid-19 virüsünün hücrelere girmek için ACE-2 isimli bir proteine bağlandığı anlaşıldıktan sonra, yüksek kan basıncını düşürmek için Türkiye'de ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve genel grup adı ACE inhibitörleri ve ARB'ler olan onlarca ilacın kullanımıyla ilgili ilgili tartışmaların ortaya çıktığını aktaran Altok, "Özellikle hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarda, söz konusu ilaçların ACE-2 oranını artırdığına dair veriler, bu ilaçların kullanımının virüsün yayılmasını artırabileceği endişesini ortaya çıkardı. 'Virüsün hücre içine girmesini sağlayan ACE-2 düzeyini arttırıyor ise, bu ilaçları kullanan yüksek tansiyon hastaları Covid-19 enfeksiyonuna daha yatkın olabilir mi? Bu hastalar enfeksiyona maruz kalırlar ise tablo daha ağır seyredebilir mi?' şeklinde düşünceler ve tartışmaları gündeme getirdi. Ancak başka araştırmalar, bu ilaçların farklı mekanizmalarla faydalı etkileri olabileceğini de göstermekte, bu nedenle aynı ilaçların, Covid-19'lu hastaları kalp ve akciğer hasarına karşı koruyabileceğine ilişkin görüşler de öne sürülmektedir. Uluslararası Hipertansiyon ve Avrupa Hipertansiyon dernekleri, söz konusu yüksek tansiyon ilaçlarını değiştirmek için yeterli kanıt bulunmadığını açıklayarak hastaların mevcut ilaçlarını kullanmaya devam etmesini önermiştir. Esasen henüz, ACE-I veya ARB grubu ilaçları kullanan Covid-19 tespit edilmiş hastalarda faydalı veya zararlı sonuçlar gösteren klinik veriler yoktur. Covid-19 salgını ile ilgili olarak şimdiye kadar on binlerce vaka ve ölümler bildirilmiştir. ACE-I/ ARB alan hipertansiyon hastalarına ilişkin bulgularla, bu gruplardan farklı ilaçla tedavi edilen hipertansiyon hastalarına ilişkin verilerin, yaş ve diğer tıbbi durumlarına ilişkin bilgiler de dikkate alınarak hızlıca incelenmesi uygulanacak tedavi yöntemleri ve bu konuda yapılacak çalışmalar için yol gösterici olacak erken klinik bilgiler sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Covid-19 enfeksiyonuna ilişkin büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde toplama ve işleyebilme imkanının olduğunu belirten Altok, bu imkanın her geçen gün hastalıkla ilgili daha doğru ve güvenilir bilgilere ulaşılmasını ve hastalıkla mücadelenin daha etkin yapılmasını sağlayacağını kaydetti.

Covid-19 enfeksiyonunun diyaliz hastaları için de zorluklar meydana getirdiğini vurgulayan Altok, "Son Dönem Böbrek Hastaları, bağışıklık sistemlerindeki zayıflık nedeniyle enfeksiyonlara karşı özellikle savunmasızdır ve klinik semptomlar da daha fazla değişkenlik gösterebilir. Düzenli olarak diyaliz merkezine gitmek zorunda olan hastaların sosyal izolasyonunu sağlamak da kolay değildir.

Diyaliz merkezinde çalışan sağlık personeli, diğer çalışanlar, hastalar, aile üyeleri de dahil olmak üzere temas fazlalığının varlığı nedeniyle, bu birimlerde enfeksiyon bulaşma riski artmaktadır. Bu nedenle ünitelerde çalışan sağlık personeli, diğer çalışanlar ve hastalar konuyla ilgili önlemler açısından eğitilmiş ve bilgilendirilmiş durumdadır" açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanlarının süreçteki durumlarına ilişkin değerlendirme yapan Altok, şu ifadeleri kaydetti: "Sağlık çalışanlarının daha fazla risk altında olması nedeniyle, toplumun diğer kesiminin bu kişilerle temas kurmakta kaygı duyması anlayışla karşılanabilir. Ancak unutulmaması gereken nokta şudur ki, bu hastalık sürecinin bir an önce atlatılmasını isteyen, bu konuda en fazla emek sarf eden ve fedakarlık yapan grubun başında sağlık çalışanları gelmektedir. Sağlık çalışanları yoğun stres altında çalışıyorlar, hassas bir dönemden geçiyorlar ve kolay incinebilir durumdalar. Bazı ülkelerde Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan kriz ve kaos ortamı, sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti sunumunda yetersizliğe ve çalışanlarda tükenmişliğe neden olmuştur. Covid-19 pandemisi nedeniyle artan sağlık çalışanı ihtiyacını karşılayabilmek için, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çok tıp fakültesi son sınıf öğrencilerini erken mezun etme kararı alarak, yeni mezun doktorların pandemi hastanelerinde hizmet verebilmesi için planlamalar yapmaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlıklı ve güvende olmasının, toplumun bütününün uzun vadedeki refahı ve güvenliği açısından oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan önerilere dikkat çeken Altok, "Hastalıkla mücadelenin başarılı olması için Bilim Kurulu görüşleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının dikkatli ve sistemli şekilde yürüttüğü stratejiyi, toplumun yaygın olarak benimsemesi, önerilere ve kurallara uyması gerekiyor. İnsanlar, izolasyon kurallarına ve yeterli sosyal mesafeye uyduğu sürece sürecin daha kolay ve daha kısa zamanda atlatılması mümkün olabilir. Yetkililer düzenli olarak ve aşamalı ilerleme kaydediyor, ancak krizin daha yoğun olduğu yerleşkelerde daha da hızlı davranmak gerekebilir. Ayrıca, yaşı kaç olursa olsun Covid-19 açısından altta yatan söz konusu riskli hastalığı olan bireylerin ciddi bir mecburiyet olmadıkça evden çıkmaması, izolasyon ve hijyen açısından önerilen tedbirlere tümüyle uyması gereklidir" dedi.

( Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Simge Sağın Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Açıklama Instagram
Şu an buradasınız: O hastalarda virüse bağlı ölüm riski 2-3 kat daha fazla görülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:32:39. #1.14#
title