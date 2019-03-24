AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Eğer birileri bizim ortak geleceğimiz için hain bir plan kurduysa tarihte, defalarca olduğu gibi o hain planları kuranların oyunlarını bozmayı biliriz ve bugüne kadar hep böyle yaptık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çevre, Şehir ve Kültür Sektörel İstişare toplantısına katıldı.

Daha sonra Mesken Mahallesi'nde Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Feridun Özyüksel'in seçim bürosu açılışı ve nokta mitingine katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, bir dizi programlar için Bursa'ya geldiğini ve burada çok sıcak karşılandığını söyledi.

Bursa'nın yerel seçimlerde AK Parti lehine kararını verdiğinin açık bir şekilde görüldüğünü belirten Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli omuz omuza verdiler. Kime karşı? Adını Millet İttifakı koydukları ittifaka karşı değil, adını milletten aldıkları ama içlerinde barındırdıkları ve belediye meclis üyeliklerini belediyelere bir sızma aracı olarak kullanmak istedikleri, kimi zaman mikrofonları açık unuttukları için bizlerin duyduğu, kimi zaman salondan biraz daha fazla alkış almak için ağızlarından kaçırdıkları ama aslında bizim iç yüzünü çok iyi bildiğimiz o yapılara karşı durdular. Şimdi biz de onların arkasında dimdik duracağız." diye konuştu.

Karaaslan, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin her yeri için bir ortak gelecek hedefi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Eğer birileri bizim ortak geleceğimiz için hain bir plan kurduysa tarihte, defalarca olduğu gibi o hain planları kuranların oyunlarını bozmayı biliriz ve bugüne kadar hep böyle yaptık. Defalarca bunu tecrübe ettik, bugün geldiğimiz bu noktada 31 Mart seçimleri için bize 'Ya bir yerel seçim, bir belediye başkanı seçeceğiz, bunu neden bu kadar abartıyorsunuz, beka bunun neresinde' diyenlere, Yeni Zelanda'daki saldırıda kullanılan o silahı hatırlatırım. 650 yıllık bir kinin hedefine Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı koyduğunu hatırlatırım. Türkiye'nin geleceği noktasında birleştiğimiz safları sıkılaştırdığımız bir durumda Bursa'da da Samsun'da da Türkiye'nin her yerinde de büyük bir zaferin altına imzamızı atmalıyız."

Karaaslan, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salon'unda Bursa Samsunlular Dernekleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen buluşma programına katıldı.

Programlarda Karaaslan'a, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz eşlik etti.

Kaynak: AA