TAYYİB HOŞBAŞ/İBRAHİM YOZOĞLU - Düzce'de kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması sonucu zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken felaketi yaşayanlar o anları hafızalarından silemiyor.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağıştan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle yaşanan sel ve heyelanın ardından AFAD, DSİ, Kızılay ile bazı büyükşehir belediyelerinden gelen ekiplerin hayatı iyileştirme çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor.

Selden en fazla zarar gören köylerden Uğurlu'da vatandaşlar ise o gece yaşadıklarını unutamıyor.

Uğurlu köyü sakini 60 yaşındaki Havva Dağgül, selin meydana geldiği saatlerde oğluyla evde olduklarını söyledi.

Dağgül, o gece zor anlar geçirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sel geceden gelmeye başladı. Gece 03.00'ten sonra yatmadım. Sabah 07.00-08.00 gibi boğazıma kadar suda, evime ağaçlar girmesin diye çabaladım. O çabayı göstermesem evim diğer evler gibi olacaktı. Çok sel gelince yandaki komşum çağırdı, oğlumla el ele tutuşup bu tarafa geldik. Arkamızdan sel, içinde kışlık malzemelerin bulunduğu kileri aldı. Evimde hiçbir şey kalmadı. Geçen yıl evimdeki eşyaları yenilemiştim, hala taksit ödüyorum. Üzerimdeki eşyalar bile komşularımın. Hiçbir şeyim kalmadı, her şeyim gitti."

Yaşadıklarını unutamadığını belirten Dağgül, "O günün uğultusu hala kulaklarımda. Anlatılıp da anlaşılacak türden değil. Öyle bir geldi ki koca ağaçları tek vuruşta alıp götürdü. Hayvanlar canlı canlı yanımızdan geçti, araçlar, arı petekleri, her şey. Hiçbir şeyimi kurtaramadım. Bekliyorum böyle hayırseverler yardım ederlerse. Şimdi fındık zamanı geliyor, ben başkasının evinde kalıyorum. En azından bir konteyner alabilsem evimin oraya." ifadelerini kullandı.

Dağgül, ekiplerin köyde gece gündüz çalıştığını aktararak, "O kadar felaketin içinde, köy bir gece elektriksiz kaldı. O kadar yoğun çalıştılar ki giden köprüleri yaptılar. Sabaha kadar çalıştılar, 24 saat çalıştılar. Hala çalışıyorlar." diye konuştu.

"Sular saniyeler içinde geldi"

Uğurlu köyünde yaşayan 24 yaşındaki Ertuğrul Özkan da selin yaşandığı gece evin ikinci katında olduklarını, alt katlardaki komşularının evlerinde mahsur kaldığını belirtti.

Çaresizlik içinde seli izlediğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Sel, herkesin bağırmasıyla geldi. Sular saniyeler içinde geldi. Yarım saat, bir saat kadar normal akışında gitti, ondan sonra Melen geri bastı, o şekilde buraları patlattı. Melen'in geri vurmasıyla aşırı bir akıntı oldu. Kaymakamlığa ait iş makinesi buradaydı, o çok kişiyi kurtardı. Evin balkonundaydım, karşı komşumun evine baktım, su çatı hizasına kadar geldi. Su azalmaya başlayınca ben kadını gördüm, ondan önce kadını fark edemedik. Kadın odanın içindeydi. İş makinesine haber verdik, üç denemede alamadılar, dördüncü seferde aldılar. Yan evlerdeki insanları da iş makinesiyle tahliye ettiler."

Özkan, zor bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "Gözümüzün önünde suyun üzerinden çok araba gitti. Traktörler, otomobiller, hayvanlar sele kapılıp gitti. Çok büyük hasar var. Devletimiz sağ olsun, her türlü yardımı yaptı. Her ilden iş makineleri, kamyonlar geldi, Kızılayımız her türlü desteği sağladı. Her türlü destek geliyor. Şu an evler ve dükkanlar temizleniyor, hasar görenlerin tutanağını tutuyorlar. Her türlü işlem sürüyor. Çok büyük hasar olduğu için toparlamak biraz uzun sürecektir ama yapacak bir şey yok, dayanacağız." şeklinde konuştu.

