O görüntülere soruşturma açıldı
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O görüntülere soruşturma açıldı

Türkiye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde ilkokul öğrencilerine yaptırılan Atatürk posteri önünde secde görüntülerinin biri de İznik'te bir ilkokulda yaşandı.

14.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:49
O görüntülere soruşturma açıldı

'de Atatürk'ü anma törenlerinde ilkokul öğrencilerine yaptırılan Atatürk posteri önünde secde görüntülerinin biri de 'te bir ilkokulda yaşandı.


Özel bir okulda öğrencilerin fotoğrafı önünde secde ettirildiği görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra büyük tepki topladı. Benzer görüntülerin biri de Bursa'da yaşandı. İznik'e bağlı Elbeyli Köyü İlköğretim Okulunda 10 Kasım anma töreninde ilkokulu öğrencilerine aynı koreografi sergiletildi. Tepki çeken görüntüler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin okul müdürü Özden Aşar Coşar hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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