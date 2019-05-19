O Gemi Samsun'da

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılında İstanbul'dan tarihi yolculuğa çıkan Piri Reis Üniversitesi gemisi, Samsun'a ulaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Piri Reis Üniversitesi gemisi, 17 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a tarihi bir yolculuğa çıktı. Yüz yıl sonra aynı rotada yapılan yolculukta gemi Samsun Limanı'na yanaştı. 81 ilden 182 gencin bulunduğu gemi, saat 10.30 sıralarında limana demir attı. Limanda saat 12.00'de protokolün katılımıyla karşılama töreni yapılacak.

(İHA)

Kaynak: İHA