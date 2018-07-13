O Gece Ulaşım Ücretsiz Olacak

Sivas'ta 15 Temmuz gecesi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz gecesi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ikinci yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli etkinliklerle anılacak. Valilik ve Belediye öncülüğünde 14 ve 15 Temmuz günlerinde yapılacak olan etkinlikler çerçevesinde; şehitlik ziyaretleri, Kur'an-ı Kerim tivaleti, mevlid, resim, fotoğraf sergisi ve yürüyüş gibi çeşitli anma programları icra edilecek.15 Temmuz Pazar günü şehir içi toplu taşıma araçları saat 19.00 ile 24.00 arasında ücretsiz taşıma yapacak. Saat 24.00'ten sonra ise 03.00'e kadar Sivas Belediyesi'ne ait yolcu otobüsleri ücretsiz hizmet verecek." Dendi. - SİVAS