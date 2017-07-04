AK Parti Tire Gençlik Kolları, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları anlatmak için "O gece" konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.



Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Tire Gençlik Kolları Başkanı Efdal Gül, 15 Temmuz'da hain darbe girişimi yaşandığını anımsatarak, Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u ve Tire'den Gökçen Hüseyin Efe'yi çıkaran bereketli toprakların, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i bağrından çıkardığını söyledi.



Gül, şöyle konuştu:



"O gece umutlarımıza, geleceğimize, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. O gece elleri silahlı karanlık adamlar, her gün gelip geçtiğimiz caddeleri, oyun oynadığımız parklara çıkan yolları, okul önlerini kesmiş haramiler gibiydi. Tüm dünya, bir milletin yurduna nasıl sahip çıktığına o gece bir kez daha şahit oldu. AK Parti Tire Gençlik Kolları olarak o gecenin, bu ihanetin hatırlanması için kompozisyon yarışması düzenledik. Bu ihanet hatırlanmalı. Çünkü hatırlamak ayakta kalmaktır."



Kompozisyon yarışmasına son katılım tarihinin 10 Temmuz 2017 olduğunu kaydeden Gül, birinciye yarım, ikinciye çeyrek ve üçüncüye de gram altın hediye edileceğini belirtti.