AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "15 Temmuz gecesi, bu milletin çıplak elleriyle devletinin yerine geçerek ve bir milletin gerektiğinde istiklalini, istikbalini, bekasını muhafaza ettiği gecedir. İşte o gece, doğal millet mutabakatı ortaya çıktı." dedi.

Ünal, partisinin Osmaniye'nin Toprakkale ilçe seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 31 Mart seçimlerine 30 büyükşehirde ittifak yaparak girdiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın masa başı ittifakı olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın temelinin 15 Temmuz'da atıldığını ifade eden Ünal, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi, bu milletin çıplak elleriyle devletinin yerine geçerek ve bir milleti gerektiğinde istiklalini, istikbalini, bekasını muhafaza ettiği gecedir. İşte o gece, doğal millet mutabakatı ortaya çıktı. Yenikapı ruhu neydi? Bu aziz milletin 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen ve bu topraklarda Kurtuluş Savaşı'nda 'Ya istiklal ya ölüm' diyen, diz çökmeyi, boyun eğmeyi, teslim olmayı hiçbir zaman aklından geçirmeyen bu aziz milletin ruh halidir."

Yenikapı ruhuna işaret eden Ünal, "Sayın Kılıçdaroğlu zar zor Yenikapı'ya geldi. Ama sonra bir baktık ki uluslararası Türkiye karşıtı yapıların, FETÖ'nün, PKK'nın ağzıyla konuşmaya başladı. 'Kontrollü darbe, tiyatro" demeye, 15 Temmuz'u eleştirmeye başladı."ifadesini kullandı.

"İradesini Kandil'deki terör elebaşlarına teslim etmişler"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı'na "zillet" adını vererek yerinde bir tespit yaptığını aktaran Ünal, "'PKK'nın siyasi uzantısı' demek istemiyorum çünkü iradesi olan siyaset yapar. Bunların iradesi yok. İradesini Kandil'deki terör elebaşlarına teslim etmişler. Siyaset kelimesini kullanmaktan bile çekiniyorum. Bunların uzantısı olan HDP, 'Biz AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi için elimizden geleni yapacağız' demediler mi? Bu ne demek? Bu 'CHP'ye, İYİ Parti'ye, zillet ittifakına destek vereceğiz' demek. Bunun adı zillet değil de nedir?" diye konuştu.

"Hepinizi gönül belediyeciliğiyle buluşturacağız"

Ünal, daha sonra Kadirli ilçesinde seçim bürosunun açılışını yaptı.

Buradaki konuşmasında AK Parti belediyeciliğinin Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin tezahürü olduğunu söyleyen Ünal, "2009'da 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' dedik. 2014'te 'Daima hizmet, daima millet' dedik. Şimdi ne diyoruz? Tevazu, samimiyet ve gayretle 'Önce millet önce memleket' dedik. Sonra 'Memleket işi gönül işi' dedik. Bugün de 'Belediye işi gönül işi' diyoruz. O yüzden inşallah hepinizi gönül belediyeciliğiyle buluşturacağız." dedi.

Seçim bürosunun açılışının ardından Ünal beraberindeki partililerle, MHP ilçe seçim bürosunu ziyaret etti.

Kaynak: AA