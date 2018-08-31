O gazilerin gönülleri alındı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin saatinin ileri alınmasından dolayı tören alanında beklemek zorunda kalan gazilere yemek verildi.

Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, tarafından verilen yemekte gazilerin gönlü alındı. Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, "Malumunuz dün 30 Ağustos Zafer Bayramıydı. Kaymakam vekili olarak dün iki ilçeye bakıyorduk. Dolayısıyla iki farklı noktada programa katıldık. Programın biraz yanlış duyurulması ya da eksik duyurulması neticesinde, gazilerimiz biraz beklemek zorunda kaldılar. Neticede bu konu basına intikal etti. Biz programımızı önceden yapmıştık. Sonradan biz fark ettik. Bizler bu olaydan haberdar olunca, gazilerimizin beklediğini öğrenince üzüldük. Bugün de gazilerimizin gönlünü alma, yapılan eksikliği tamamlamak adına aynı atmosferi paylaşmayı uygun gördük" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kimse böyle bir eksiklik, aksaklığın olmasını arzu etmez. Yani biz gazilerimizi, onların ailelerini, evlatlarını, hiçbir ferdinin zarar görmesini istemeyiz. Bizler yöneticiler, idareciler olarak şehrimizde hoşgörü hakim olsun isteriz. İnsanların güzel bir şekilde hayatlarını idame ettirmesini isteriz. Dolayısıyla arkadaşlarımızın eksikliği veya yanlış bilgilendirmesinden kaynaklı gazilerimiz tören alanında bir miktar beklemek zorunda kaldılar. Ancak kaymakamımızın duyarlı düşüncesi ile bugün tekrar bir araya geldik. Bu eksik ve aksaklıktan dolayı tekrar kusurumuza bakmasınlar. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra bir ve beraber olacağız" şeklinde konuştu.

Dargınlığımız yoktur

Muharip Gazi Dernekleri Bursa Şube Başkanı Muzaffer Uyar ise, "Ufak bir iletişim hatasından gazilerimiz basınımızda habere konu olmuşlar. Kaymakamımızın şehit ve gazilere karşı ne kadar hassas bir yönetici olduğunu, belediye başkanımızda aynen öyle olduğunu biliyoruz. Bizim devletimize herhangi bir kırgınlığımız, dargınlığımız yoktur" diye konuştu.

İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, "Biz hiçbir zaman kimseye kırgın değiliz. Tören günü arkadaşlarımız kahvaltı dahi yapmadan tören alanına geldiler. Programın 9'da olduğunu bildiğimiz için geldik. Bir öğrendik ki program ileri saate alınmış. Ben de arkadaşlarımdan helallik aldım. Olay bu, başka hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.