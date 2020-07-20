O doktor hakkında yakalama kararı çıkartıldı: Annelerin çocuk sahibi olmasını engelliyor
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O doktor hakkında yakalama kararı çıkartıldı: Annelerin çocuk sahibi olmasını engelliyor

Onlarca kadının anne olma ihtimalini yok eden Dr. Mustafa Acet hakkında 73 farklı soruşturma açıldı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Detaylar haberimizde...

O doktor hakkında yakalama kararı çıkartıldı: Annelerin çocuk sahibi olmasını engelliyor
20.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:29

İstanbul'un Şişli ilçesinde özel bir klinikte hizmet veren ünlü tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet, yaptığı hatalı ameliyatlarla tedavi ettiği hastalarının annelik şansını yok etmekle suçlanıyor. "Yurt dışına tedaviye gidiyorum" bahanesiyle hastalarını yüz üstü bırakıp firar eden Mustafa Acet hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 73 ayrı soruşturma başlatıldı. Mustafa Acet hakkında ayrıca Bakırköy Adliyesi'nde yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı da çıkarıldı.

ANNE ADAYLARI DOKTOR HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah gazetesinin ulaştığı belgelere göre son yılların en büyük tüp bebek skandalı şöyle gelişti: "İstanbul Şişli'de 'Acetto' ismi ile kurduğu klinikte anne adaylarını tüp bebek tedavisi kapsamında ameliyat ettikten sonra yurt dışına kaçan Mustafa Acet hakkında gelen şikâyetler üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Çocuk sahibi olmak için gittikleri Acet'in kliniğinde tedavileri yarım kalan anne adayları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvurarak şikâyetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLAN ANNE ADAYI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Şikayetçi olan anne adaylarından Özlem A., savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "2019 yılının Mart ayında çikolata kisti nedeni ile hastaneye yatırıldım. Burada beni muayene eden doktorlar kistin alınması gerektiğini ifade etti. Ben de daha önce tedavi gördüğüm Mustafa Acet'i arayarak durumdan haber verdiğimde doktor bey bana rahmimi düzelttiğini, başkasının bozacağını, bu nedenle kesinlikle kendisinden başka birisine tedavi olmamamı istedi. Bir süre sonra ise Mustafa Acet'in yurt dışına kaçtığını öğrendim. Acet, uyguladığı tüm tedavi bilgilerini de yanında götürerek anne olma hayallerimle birlikte tedavimi de yarıda bıraktı."

ALANINDA UZMAN BİR DOKTOR ARAMAYA BAŞLADI

İki senedir Mustafa Acet'in kliniğine giden bir başka anne adayı İrina B. ise yaklaşık 25 bin lira para harcadığını ve üç kez operasyon geçirdiğini söyledi. İrina B. şunları söyledi: "İki sene önce görüşmeye başladık. 'Ameliyat olman lazım' dedi. Üç kere ameliyat oldum. Sonra adam kaçtı gitti. Tüp bebek tedavisine başlamıştık. Embriyolar hastanede kaldı. Adam ortada yok. 'Doğuştan rahim bozukluğu var, ameliyat olman gerekiyor' dedi. Bir arkadaşım tavsiye etti. İnternetten de takip ettim, yorumları okudum herkes çok memnun kalmış. Eşimle karar verip biz de gittik. Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Sonra adam tatile gitti, '45 gün yokum' dedi. Amerika'ya gitti daha sonra da kayboldu. Kliniği de taşıdığını paylaştığı videodan öğrendim. Çok kötü durumdayım. Gittiğim başka bir doktor 'Umut var' dedi. Şimdi hastane hastane geziyorum."

Mustafa Acet'in uyguladığı tedavi sırasında rahmini kaybeden diğer anne adayları da kendisinden başka kimsenin uygulayamadığı bir yöntemle tedavi yapacağını söyleyerek ikna edildiklerini anlattılar. Tedaviye başladıktan sonra kendilerine birçok kez yumurta toplam işlemi yapıldığını anlatan mağdur anne adayları tedavilerini yarıda bırakarak yurt dışına kaçan Acet'in cezalandırılmasını talep ettiler.

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