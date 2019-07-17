"O çocuğa bu şekilde kavuşmak beni bir kez daha yıktı"

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın ailesi, oğullarının kucağında fotoğrafı bulunan ve uzun süredir ulaşmak istedikleri çocuğun, terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşlerden Ayaz Güloğlu olduğunu öğrenince bir kez daha acıya boğuldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin cenazesi defnedildi.

Bu arada 18 Nisan 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın, Ayaz Güloğlu ile aynı karede oldukları fotoğraf ortaya çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan şehidin annesi Mine ve babası Hasan Karaman, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşlerden Ayaz Güloğlu'nun fotoğrafını görünce bir kez daha yıkıldı.

"Beni bir kez daha yıktı"

Anne Mine Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güloğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği olay üzerine kendisini arayan kardeşinden, Ayaz'ın, şehit oğlu Selim ile fotoğrafının bulunduğunu öğrendiğini aktardı.

"Ben ilk başta ihtimal vermedim, sonra araştırdık, Ayaz olduğunu teyit edince bir kez daha yıkıldık, aynı acıyı tekrar yaşadık" diyen Karaman, "İnşallah cennette kavuştuklarına inanıyoruz. Onunla teselli buluyoruz. Sözün bittiği yer, bu çok büyük tesadüf." ifadelerini kullandı.

Oğlunun şehit olmadan önce sık sık kendisine fotoğraflar gönderdiğini, Ayaz'ı kucağına aldığı fotoğrafı gönderdiğinde de çok beğendiğini anlatan Karaman, "Gittiği yerde çekildiği fotoğrafları bana gönderiyordu. Ayaz ile çekildiği fotoğrafı da öyle göndermiştir. Fotoğrafı görünce ikisinin mutluluğu dikkatimi çekmişti. Hatta o zaman 'bu çocuğa ulaşsak, ona burs, yardım falan yapsak' demiştim. Diğer oğlum da 'anne nereden bulacağız, kim bilir nerede çekilmiştir o fotoğraf' demişti. Sonra öylece kaldı. Böyle olması acı bir tesadüf oldu. Bu şekilde o çocuğa kavuşmak beni bir kez daha yıktı." diye konuştu.

Güloğlu ailesine taziyelerini ileten Karaman, Ovacık'ta oğlunun adını taşıyan parkın girişindeki tabelada şehit ile Ayaz'ın fotoğrafının bulunduğunu dile getirdi. Karaman, "Şehit annesi olarak onlara sabır diliyorum. Allah'ın izniyle onlar şehadete yürüdü. Terörü lanetliyoruz. Allah onlara fırsat vermesin. Benim yavrum yıllarca mücadele etti. 'Oğlum çok uğraşıyorsun, sen mi temizleyeceksin oraları' diyordum. O da bana 'Anne biter mi? Bu bizim görevimiz, yapmak zorundayız. Bu vatan için değer' diyordu. Orada da şehadete yürüdü." dedi.

Baba Hasan Karaman da Güloğlu kardeşlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili haberleri izlerken derinden üzüldüklerini söyledi.

"Sonra Selim'in fotoğrafı aklımıza geldi. Araştırdık, arkadaşlarına sorduk. Maalesef fotoğraftaki çocuğun Ayaz olduğunu anladık" diyen Karaman, "O iki yavrumuza Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Onlar da bir kuş gibi cennete uçtu gitti. Gerçekten büyük bir acı yaşadık. Biz bugün bu topraklarda hür ve özgür yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz." diye konuştu.

Son yıllarda yürütülen terörle mücadele çalışmalarına işaret eden ve Güloğlu ailesine başsağlığı dileyen Karaman, "Dayanılması zor bir acı ama o kadar da büyük bir gururu var. Rabbim ailesine sabır versin. Şehitlerimiz eksik olmayacak. Bu ülkede yaşamanın bedelini ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA