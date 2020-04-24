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O cani yakalandı

Ali ABLAY/ İSTANBUL'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

24.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:08
O cani yakalandı

Ali ABLAY/ İSTANBUL'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli yakalandı.  İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yanmıştı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.

Kaynak: DHA

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