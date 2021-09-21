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O bölgelerden giriş yasak!

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O bölgelerden giriş yasak!

Lüleburgaz Belediyesi'nin 6 Eylül itibarıyla yayalaştırma alanlarında bulunan Turgutbey Caddesi Çeşme Meydanı yönünden girişi ile İstanbul Caddesi Orduevi önündeki girişlerde uygulamaya başladığı elektronik denetleme sistemi devreye girdi.

Bu kapsamda sürücüler yayalaştırma alanına söz konusu yerlerden giriş yapamayacak. Kurala uymadığı kameralarca tespit edilen plakalara cezai işlem uygulanacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 05.30 ile 10.30 saatleri arasında yük indirme ve bindirme işlemleri için sürücülere açık olan yayalaştırma alanında uygulamaya koyduğu ters yön kamera çalışması tamamlandı. Bu doğrultuda Turgutbey Caddesi'nin Çeşme Meydanı tarafından girişi ile İstanbul Caddesi'nin Orduevi önünden girişlerine izin verilmeyecek. Kameralarla denetlenmeye başlanan yol güzergahında ters yönden giriş yaptığı tespit edilen plakalara cezai işlem uygulanacak.

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