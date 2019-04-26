O Bölgede Artık Uçurtmalar Uçuyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından Suriye sınırında uçurtma şenliği düzenlendi. Nusaybin-Mardin yolu kenarı ve Suriye sınırına yakın bulunan boş arazide düzenlenen şenlikte, öğretmenler, öğrencilerin yüzlerini boyadıktan sonra uçurtma şenliğinde eğlenmeye katıldı. Öğretmenleri gözetiminde gruplar halinde yeşilliklerin olduğu alana gelen öğrenciler, burada açtıkları rengarenk uçurtmalarını uçurdu. Palyaço gösterileri yanı sıra öğrencilerin yüz boyamalarının yapıldığı etkinlik sonrası öğrencilere dondurma ikram edildi. Şenlik hakkında bilgi veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Abdussamet Tayfur, geleneksel hale gelen uçurtma şenliğinin üçüncüsünü yaptıklarını söyledi. Tayfur, öğrencilerin günlerdir heyecanla şenliğe hazırlandığını sözlerine ekledi.

(Abdullatif Altunkaynak/İHA)

Kaynak: İHA