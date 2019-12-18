O babadan açıklama: Çocukları kaçırmadım anneleri teslim etti

18.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:54

ANTALYA'dan, boşanma davaları süren Rus eşi Ekatarina Efimova'nın (32) yanındaki yaşları 4 ile 5 yaşındaki çocuğunu kaçırarak Denizli'de Suriyeli bir ailenin yanında sakladığı ileri sürülen Bekir A. (35), hakkındaki iddiaları yanıtladı. Bekir A., çocuklarını kaçırmadığını, annelerinin bakamadığı gerekçesiyle kendisinin teslim ettiğini belirtip, "Evlenmeden önce gazinolarda çalışmış, benden bunu gizledi. Öğrenince kavga ettik. Bu yüzden daha önce de çocuklarımı Rusya'ya kaçırdı. İkinci kez kaçırmasına izin veremem. Çocuklarımı kaçırmadım, kendisi bana teslim etti" dedi.

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova, çocuğu Irmak Liona A. (5) ve Edgar A.'yı (4) yanına alarak, Antalya'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Rus anne Efimava, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri, 2 ay önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir eve 13 Aralık'ta operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal Muhammed ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona A. ve Edgar A.'ı buldu.

Kaynak: DHA