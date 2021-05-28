Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | 3. Sayfa

Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı -"Söz konusu AFAD görevlisinin tehdit edildiği için mahkemede konuşmamayı tercih ettiği ihbarcı tarafından bize ulaştırıldı' Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki...

Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı

-"Söz konusu AFAD görevlisinin tehdit edildiği için mahkemede konuşmamayı tercih ettiği ihbarcı tarafından bize ulaştırıldı'

AĞRI - Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in 8 Ekim'e ertelenen davasının ardından Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç mahkemede iddia edilen ses kaydını anlattı. Tunç, "Söz konusu AFAD görevlisinin tehdit edildiği için mahkemede konuşmamayı tercih ettiği ihbarcı tarafından bize ulaştırıldı" dedi.

Yeniden görülen ve 8 Ekim tarihine ertelenen Leyla Aydemir davası sonrasında açıklamalarda bulunan anne ve babanın avukatı Erdoğan Tunç, davayla ilgili ellerine ses kayıtlarının ulaştığını söyleyerek "Dün elime ulaşan bir ses kaydı vardı. Bu ses kaydında 2 tane AFAD görevlisinin kendi aralarında konuşurken bazı hususlara dikkatleri çektikleri görüldü. Özetle bu ses kaydında arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Leyla Aydemir'in bir kilerde saklıyken sesinin duyulduğunu, bunu gören AFAD görevlisinin bunu telefona çektiğini ancak sonrasında bunu sakladığını, ihbarcının kendisinin konuyla ilgili konuşmamayı tercih ettiğini ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti" dedi.

" Emniyet ses kaydını inceleyecek"

Tunç mahkemenin kararıyla ses kaydının Emniyet güçleri tarafından inceleneceğini kaydederek "Ben ses kaydını mahkeme heyetine sunup, ses kaydının çözümünün yapılması, iddia edildiği gibi ses kaydında geçen esmer şahsın Yusuf Aydemir olup olmadığı ve devamımdaki iddiaların netliğe kavuşmasını talep ettim. Bunun üzerine mahkeme verdiği kayıtta bu talebi kabul ederek İl Emniyet Müdürlüğüne ses kaydının çözümünün yapılması ve 8 Ekim'de gerçekleşecek olan duruşmada bunların değerlendirilmesini kararlaştırdı" açıklamalarında bulundu.

"Leyla'nın bu mahkemede sesi kesildi"

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ise mahkemede susturulduklarını vurgulayarak, "Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda yıllardan beri Leyla davası için mücadele ediyoruz. Davaya girdiğimizde çocuk için konuşacak kimse yoktu. Sanık avukatları ısrarla davada bizi istemedi. Mahkeme heyeti davada hiçbir şekilde arkadaşlarımıza söz vermedi. Peki bu çocuğun sesi kim olacak. Leyla katledildi. Leyla'nın bu mahkemede sesi kesildi." şeklinde konuştu.

Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı
Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı
Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı
Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı
Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı
Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı
Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler
Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler
Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçen çiftçi, feci şekilde can verdi
Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçen çiftçi, feci şekilde can verdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Hasan Polatkan Antony Blinken
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Leyla'nın aile avukatı mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydının detaylarını anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 15:20:56. #1.15#

title