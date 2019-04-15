O Araçlardan 2'si Kaldı

Ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Atatürk Havalimanı otoparkında kaderine terk edilen 3'ü motosiklet toplam 59 araçtan sadece 2 tanesi kaldı. TAV yetkilileri, otoparkta bırakılan 57 aracın sahipleri tarafından teslim alındığını 2 aracın ise henüz sahiplerine ulaşılamadığını belirtti.

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından TAV tarafından işletilen otoparkta bırakılan ve sahiplerinin almadığı 59 araç'tan sadece 2 tanesi kaldı. Otoparkta bırakılan 59 araç ile ilgili yapılan haberlerin ardından araç sahipleri TAV ile irtibata geçti. Araçlarını teslim almak için Atatürk Havalimanı'na gelen kişiler, otopark ücretlerini ödedikten sonra araçlarını alabildiler. TAV yetkilileri, otoparkta bırakılan 57 aracın sahipleri tarafından teslim alındığı 2 aracın ise henüz sahibine ulaşamadıklarını söylediler. Otoparkta bulunan araçların sahipleri çıkmazsa önümüzdeki hafta yediemin otoparkına çekilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA