O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı (2)

TUTUKLANDILAREskişehir'de, 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K.