O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı
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O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı

O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı
05.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:11

O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktıESKİŞEHİR'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48) 48 gün tutuklu kalmalarının ardından tahliye edildi.

O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı

ESKİŞEHİR'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48) 48 gün tutuklu kalmalarının ardından tahliye edildi. Tepkilere neden olan tahliye sonrası mağdur kızın babasının itirazı üzerine Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tahliye kararı' kaldırılarak yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerine evlerinde gözaltına alınan 2 sanıkta tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir'de oturan anne Ö.A., 2019 yılı Eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak sevgilisi H.H.K. ile buluşmak için bir apart daireye gitti. Çocuklarını başka bir odaya götüren Ö.A., bir süre sonra 14 yaşındaki kızını sevgilisi olan H.H.K.?nın isteği üzerine yanına getirerek 'yapmak zorundasın' diyerek cinsel ilişkiye zorladı ve kendisi ile kızının kıyafetlerini çıkardı. H.H.K da iddiaya göre bu sırada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız bir süre sonra odayı terk ederek ayrıldı. Anne Ö.A., daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını sevgilisine gönderdi.

Küçük kızın okulundaki rehber öğretmene yaşadıklarını anlatması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K geçen 6 Mart'ta Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturmasını tamamlayıp 13 Mart 2020 tarihinde Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne anne A.Ö. ve sevgilisi H.H.K. hakkında dava açtı. İddianamede iki sanık için 'çocuğu karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına ilişkinde 2 kez yarı oranda ceza arttırımı talep edildi.

2 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Savcılık iddianamesinde sanıklardan anne Ö.A., suçunu itiraf ederek, evli olduğu halde sevgilisi olan H.H.K. ile 1.5 yıldır görüştüğünü söyledi. Anne Ö.A. ifadesinde, 'Görüşmelerin birinde 3 çocuğumu da yanıma alarak buluşmaya gittim. H.H.K ile cinsel ilişkiye girdim. Sonra sevgilim 14 yaşındaki kızımı beğendiğini onunla birlikte olmak istediğini, onu da çağırmamı istedi. Yan odada olan kızımı çağırdım, korkması üzerine kıyafetlerimizi çıkardım. Kızım itiraz etti, sevgilim kızımı öptü ve dokundu. Bu sırada kızım istemediğinizi söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Bu olaydan sonra sevgilim, kızımın çıplak fotoğraflarını istedi, çekerek gönderdim. Bu olaydan dolayı çok pişmanımö dedi. Sanık H.H.K. ise iddiaları kabul etmeyerek, Ö.A.?nın kendisini kıskanması nedeniyle iftira atmış olabileceğini öne sürdü.

TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE 'TAHLİYE' KARARI ÇIKTI

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, geçen 6 Mart günü tutuklanan sanıklar Ö.A. ve H.H.K.?nın aylık tutukluluk incelemesini 22 Nisan'da yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan sanıkların 'üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süreyi' göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası tahliye kararına itiraz etti. Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, babanın itiraz etme hakkı bulunmadığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Mağdur kızın babası bu kez de 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaparak sanıklara verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

ÜST MAHKEMEDE KARAR DEĞİŞTİ

Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraz hakkı tanımadığı mağdur kızın babasının 'katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması' nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğine dikkat çekti. 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği 'itiraz hakkı yoktur' kararını yok hükmünde saydı ve itirazı incelemeye alarak sanıklar Ö.A. ile H.H.K.?nın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme kararında, 'Sanıkların mağdura ve tanıklara baskı yapma, delillere etki etme ihtimallerinin olması, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçen süresi (48 gün), bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağı ve tutuklamanın ölçüsüz olmayacağı, atılı suçun katalog suçlarından olması dikkate alınarak tutuklanmalarına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildiö denildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48) hakkında Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen tutuklama kararı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Sanıklar Ö.A. ve H.H.K. evlerinde gözaltına alındı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 sanık yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu. Haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar Ö.A. ve H.H.K.?nın ilk duruşması 21 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

BABA, BOŞANMA DAVASI AÇTI

Öte yandan yaşanan olayların ardından anne Ö.A.?nın eşi ve mağdur kızın babası Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkeme babanın talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi'nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini babaya verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

-Anne Ö.A.?nın hastaneye getirilmesi

-Sağlık kontrolüne götürülmesi

-Hastane acil servisi

-Anne Ö.A.?nın hastane çıkışı

-Polisin aracına binmesi

-Annenin adliyeye girişi

-Annenin sevgilisi olan H.H.K.?nın görüntüsü

-Eskişehir Adliyesi

-Adalet Sarayı yazısı

-Adliye dışından detaylar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)

O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı

Kaynak: DHA

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