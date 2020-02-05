O anların ses kaydı ortaya çıktı
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
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O anların ses kaydı ortaya çıktı

İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

05.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:30
O anların ses kaydı ortaya çıktı
İZMİR-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok. Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin


- İstanbul
Kaynak: DHA
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