Akılalmaz Kaza! Polisten Kaçarken Otomobilinden İndi, Koşarken Başka Bir Aracın Altında Kaldı

Gaziantep'te polisten kaçan araç park halindeki araçlara çarptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahsa, başka bir araç çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

DUR İHTARINA UYMADI

İddiaya göre Gaziantep'te polis, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

ARAÇTAN İNEREK YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kunduracılar sitesine giren araç, park halindeki araçlara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. polise izini kaybettirmek isteyen şahsa, yolda seyreden bir araç çarptı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Polis araçta yaptığı incelemede ise gümrük kaçağı çay, sigara ve diğer tütün ürünleri ele geçirdi.

Şahıs hastanedeki tedavisinin ardından Şehitkamil ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.