O anı arabaları ile giderken farkında olmadan böyle görüntülediler Türkiye'de dün akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Trabzon'da bir grup gencin arabaları ile gezintiye çıktıkları anda araç içinde cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

Türkiye'de dün akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen göktaşı yağmuru Trabzon'da bir grup gencin arabaları ile gezintiye çıktıkları anda araç içinde cep telefonlarının kameralarına yansıdı.

Göktaşı yağmuru dün akşam saat 20.30'dan itibaren Türkiye'nin birçok şehrinde görüldü. Göktaşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Trabzon, Rize ve Artvin illerinin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde de göründü. Beklenmeyen bir doğa olayı olduğu için genellikle güvenlik kameralarına yansıyan o anları farkında olmadan cep telefonu ile de o anlarda çekim yapan bir grup Trabzonlu genç de görüntüledi. Arabaları ile Trabzon'un Akçaabat ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan ve müzik eşliğinde araçları ile gençlerden biri araç içerisinde yolu görüntülediği sırada bir anda gökyüzünde beliren parlak cisim korku ve paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüyü çeken gencin tepkisi "Oooo" şeklinde oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA