O ailenin dramına kaymakamlık sessiz kalmadı

23.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:22

Ahırdan bozma evde yaşam mücadelesi veren ailenin dramı kaymakamlığı harekete geçirdi.



Sivas'ın Gemerek ilçesinde ahırdan bozma bir evde yaşayan ailenin dramı sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarının ardından ilçe kaymakamlığı hareket geçti. Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ailenin durumunun bilindiği, aileye sosyal konutlardan ev tahsis edildiği, fakat ailenin taşınmak istemediğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımın hemen ardından sanatçı Haluk Levent de konuyla ilgilendi. Kaymakam Nayman'la görüşen sanatçı Haluk Levent, Kaymakam Nayman'a teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:



"Gemerek Kaymakamımızla görüştük. Bu paylaşım yapılmadan önce zaten yapılması gerekenler yapılmış. Pazartesi tüm sorunlar çözülüyor. Teşekkürler."



Paylaşımlar sonrası Kaymakam Nayman aileyi ilçede bulunan Sosyal Konutlara getirmeye ikna ederek, ailenin diğer giderlerini de üstlendi. Nayman, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın kaynaklarıyla yine ihtiyaç sahibi bir ailenin evine kavuşmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Köylerimizde erişebildiğimiz, erişemediğimiz herkese devletimizin imkanlarını sunmak için gayret gösteriyoruz. Buraya gelen ailelerimizin çocuklarının eğitimiyle, her türlü ihtiyaçlarıyla, giyim kuşamlarıyla, sağlık harcamalarıyla da ilgili desteklerimiz devam etmektedir. Bizlere bu kaynakları sağladığından dolayı ilgili bakanlığımıza ve valiliğimize çok teşekkür ederiz" dedi. Yeni evlerine kavuşan anne C.B.(34), çocuklar S.B., C.B., B.B. ve dede H.B'nin (58) ise mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklara çikolata ikram eden Kaymakam Nayman çocuklarla bir süre sohbet etti. - SİVAS

Kaynak: İHA