O ağları örüyor, kocası balık avlıyor
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O ağları örüyor, kocası balık avlıyor

17.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:27

O ağları örüyor, kocası balık avlıyor Kahramanmaraş'ta 64 yaşındaki 4 çocuk annesi Saadet Akkurt, 13 yıldır balık ağı örerek balıkçı kocasının yükünü paylaşıyor Kahramanmaraş'ta 64 yaşındaki 4 çocuk annesi Saadet Akkurt, 13 yıldır balık ağı örüp, tamir ederek evin geçimini sağlayan kocasının...

O ağları örüyor, kocası balık avlıyor

Kahramanmaraş'ta 64 yaşındaki 4 çocuk annesi Saadet Akkurt, 13 yıldır balık ağı örerek balıkçı kocasının yükünü paylaşıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 64 yaşındaki 4 çocuk annesi Saadet Akkurt, 13 yıldır balık ağı örüp, tamir ederek evin geçimini sağlayan kocasının yükünü paylaşıyor.

Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden Saadet Akkurt, eşine destek olmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, 13 yıldır balık ağı örüyor. Eşinin desteği ile balık ağı örmeyi öğrenen Akkurt, ev işlerinden kalan bütün zamanını balık ağı örerek geçiriyor. Evlerinin önüne kurdukları sistem sayesinde iplerle balık ağı hazırlayan aile, adeta ilmek ilmek ağ yapıyor.

Her gün balık ağı ördüğünü söyleyen Akkurt, "Aile ekonomisine yardımcı olmak için mikro kredi desteğiyle balık ağları alarak işe koyulduk. Ağların maliyeti yüksek olduğu için çok dikkat ediyoruz. Eşim, ördüğümüz ağlarla Kılavuzlu Barajı'nda ve Menzelet Barajı'nda balık tutuyor. Tuttuğu balıkları satarak da geçimimizi sağlıyoruz. Dışarıdan ağ almayalım, para ödemeyelim diye de yırtılan ağları ise tekrar tamir edip kullanıyoruz" dedi.

Hasan Akkurt ise, "Balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Eşimde evde balık ağı örerek aile ekonomisine yardımcı oluyor. Biz bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz." ifadesini kullandı.

O ağları örüyor, kocası balık avlıyor
O ağları örüyor, kocası balık avlıyor
O ağları örüyor, kocası balık avlıyor
O ağları örüyor, kocası balık avlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZİLET ÇOMRUK

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