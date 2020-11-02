Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

02.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:33

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladıSeferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in...

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. O esnada video çeken torunu Yaşar Ercetib ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü. Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Meydana gelen deprem nedeniyle Sığacık'ta kısmi tsunami de oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı. - İZMİR

Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı
Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 11:51:16. #1.15#
title